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В Карелию на борьбу с пожарами прибыли десантники Авиалесоохраны

11:44
  • вторник
  • 20 июля 2021

Обстановка в регионе сложная

Резко возросла площадь природных пожаров в Карелии. Огнём пройдено около 6 тысяч гектаров. В опасной близости пламя бушует около двух населённых пунктов, сообщает "ТВ Центр".
Жителей карельского поселка эвакуировали из-за лесного пожара

В посёлке Найстенъярви, откуда накануне эвакуировали жителей, чтобы отстоять дома, привлечены три пожарных поезда и вертолёт Ми-8. На помощь коллегам прибыли десантники Авиалесоохраны из Мурманской и Архангельской областей. При тушении пострадали трое спасателей. Им оказывают необходимую помощь.

Борьба с огнем продолжается в Якутии. Там горит более полутора миллионов гектаров тайги. В борьбе со стихией задействована авиация. Два самолета-амфибии Бе-200 постоянно сбрасывают воду на очаги. На тушение брошены свыше двух тысяч человек и сотни единиц спецтехники.

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