Мусульмане празднуют Курбан-байрам с соблюдением ограничений

На помощь прихожанам приходят цифровые технологии

Мусульмане всего мира встречают сегодня Курбан-байрам - один из главных праздников ислама, посвящённый окончанию хаджа и жертвоприношению пророка Авраама. Верующих уже поздравил Владимир Путин. В Москве торжества проходят в условиях антиковидных ограничений.

"Спешите к молитве, спешите к спасению", - этот призыв муэдзина во вторник звучит в наполовину пустых мечетях. Из-за пандемии, собраться на праздничный намаз муфтияты разрешили только сотрудникам и духовенству.

Отмечать Курбан-байрам 300 тысяч московских мусульман, которые приходили в храмы на праздник, теперь вынуждены в реалиях времени. То есть удаленно. И в условиях коронавирусных ограничений.

В соборной мечети имаму вторит всего -о человек 40. Остальные за торжественным намазом могут наблюдать онлайн. Во время теле или интернет- трансляций.

Главные ценности праздника жертвоприношения муфтии для большинства прихожан сегодня разъясняет дистанционно. Если Аллах послал испытание болезнью, значит принять и пережить его надо со смирением. Как это сделал Пророк Авраам. Господь, проверяя крепость его веры, велел принести в жертву сына. Но увидев решимость Авраама, заменил мальчика на ягненка. В честь этой ветхозаветной истории мусульмане и отмечают Курбан-байрам. Но сегодня со всеми антиковидными предосторожностями.

Для главного обряда – жертвоприношения - на помощь приходят цифровые технологии. Все можно сделать через интернет. Не нарушая социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим.

От больших застолий, с десятками родственников и друзей, имамы тоже просят воздержаться. Все же ценность праздника измеряется не обилием блюд на столе. А тем, насколько мусульманин стал добрее, сострадательнее к людям.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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