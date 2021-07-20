В ЦИК обсуждают порядок дистанционного голосования на выборах в Госдуму

Что еще в повестке заседания?

Порядок проведения дистанционного голосования на предстоящих выборах в Государственную Думу обсуждают во вторник в Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Также в повестке заседания - внесение изменений в заверенные списки кандидатов в депутаты от нескольких партий. Это "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Гражданская платформа", "Родина" и "Российская партия свободы и справедливости". Кроме того, стоит вопрос об исключении некоторых претендентов.

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