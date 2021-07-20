Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Варвары Курочкиной

Операция требуется девочке срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Варвары Курочкиной из Тульской области. У четырехлетней девочки - врожденный порок сердца: стеноз клапана лёгочной артерии. Это одна из самых тяжелых патологий. Два года назад девочке уже провели зондирование и готовили ее к операции в Германии, но пандемия помешала семье выехать за границу. Тем временем ребенок растет, и нагрузки на сердце становятся все опаснее. В ближайшее время Варю готовы принять в Университетской клинике Бонна. Девочке предстоит операция Фонтена - тяжелая и дорогостоящая - семье для этого нужно собрать почти 4 миллиона рублей. У молодых родителей таких денег нет. И Варя сейчас очень нуждается в вашей помощи.

Операция требуется девочке срочно. Шансы на выздоровление у Вари есть, но ей очень нужна помощь! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

Жизнерадостной Варе хочется танцевать. Но каждый такой концерт всегда заканчивается плохо. "У нее всё чаще мы наблюдаем синие пальчики, синие губы, то есть это все говорит о кислородном голодании", - рассказала мама Вари Светлана Курочкина.

Кислорода не хватает потому, что сердце девочки не работает в полную силу. У Вари тяжелый порок - врождённый стеноз клапана легочной артерии. Его обнаружили еще до рождения - родителям сказали, что ребенок не проживет и дня. Но маленькое сердечко отчаянно билось. Варя очень хотела жить. И за эту жизнь ей приходится бороться с самого первого дня. Едва она успела открыть глаза, ей сразу же провели операцию на открытом сердце. Девочка не могла самостоятельно дышать. Свой первый день жизни Варя провела под капельницами.

"Особенно запомнилось - никогда не забуду - я никогда в жизни не слышала, чтобы дети так плакали, когда ей вытаскивали дренажи. Такого истошного крика я никогда в жизни не слышал и, дай Бог, что никогда больше и не услышу вообще!" – говорит Светлана Курочкина.

Криков больше нет. Осталось молча терпеть. За 4 года жизни - 4 операции на открытом сердце. Варя стойко перенесла каждую. И, кажется, после очередной шла на поправку, но выписывать ее не спешили. Наблюдалось нарушение ритма сердца.

"Половина сердца, грубо говоря, осталась рабочей, то есть некоторые клапаны закрыли и получилось, что не все сердце осталось рабочим, то есть малый круг кровообращения они закрыли, остался только большой круг кровообращения, и кровь при этом заходит в легкие", - рассказал папа Вари Никита Курочкин.

Нарушение кровообращения и сердечная недостаточность - со всем этим приходится жить активному ребенку. А так хочется играть с младшим братом. Так хочется смеяться и просто радоваться жизни. Но эта жизнь для нее - с горьким привкусом. Почти всю жизнь Варя вынуждена принимать лекарства.

"Шокирован, когда грудной ребенок пил горстями эти лекарства, у нас от аритмии очень много лекарств было прописано", - говорит Никита Курочкин.

И даже этого оказалось недостаточно. Варя растет: она подвижная и веселая, а значит, кислорода необходимо все больше. В немецкой клинике согласились сделать операцию девочке, но из-за пандемии поездка отменилась. Сегодня прооперировать Варю согласна уже другая - Университетская клиника города Бонна. Для поездки в Германию необходимо больше трех с половиной миллионов рублей. Молодой семье из Тульской области просто негде взять такие деньги. Мама - в декрете по уходу за вторым ребенком, папа - обычный рабочий. Чтобы девочка смогла жить дальше, нужна ваша помощь. Артистичная Варя разучивает движения, чтобы когда-нибудь выйти на сцену. Ее сердце бьется в ритме танца, и она верит, что он не закончится.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Операция требуется девочке срочно. Шансы на выздоровление у Вари есть, но ей очень нужна помощь! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Курочкиной, программа 1237

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