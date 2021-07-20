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"Советская Мэрилин Монро": Людмиле Чурсиной – 80 лет

11:58
  • вторник
  • 20 июля 2021

Актриса любима зрителями

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Людмила Чурсина во вторник отмечает 80-летний юбилей. Обладательница множества наград, любимая зрителями - её фильмография насчитывает свыше 100 амплуа, сообщает "ТВ Центр".

Первая серьёзная и большая работа в кино - главная роль Дарьи в "Донской повести", которая и стала входным билетом в профессию. Талант и мастерство перевоплощения, проявленные и в последующих картинах, не оставили равнодушными и зарубежных коллег. Чурсиной предлагали трёхгодичный контракт в Голливуде, но она осталась на Родине.

"Советская Мэрилин Монро" - так называли актрису - создала в кинематографе образ красивой гордой русской женщины с сильным характером. Вот уже почти 40 лет Чурсина служит в Центральном театре Российской армии, воплощая на сцене множество разноплановых образов. И как признаётся сама актриса: каждая новая роль - это экзамен.

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Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
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