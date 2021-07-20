Врач назвал последствия коронавируса, которые могут остаться на всю жизнь

Болезнь еще до конца не изучена

У пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, постковидный синдром может остаться навсегда, предупредил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром <…> Примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности", - отметил специалист.

По его словам, у постковидного синдрома есть множество симптомов, среди которых головная, мышечная и суставная боль, слабость, проблемы со сном, депрессия, снижение когнитивных функций, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха и нарушение терморегуляции.

Водовозов подчеркнул, что причины возникновения постковидного синдрома пока не ясны. Чтобы быстрее избавиться от неприятных ощущений и быстрее восстановиться, терапевт рекомендовал чаще гулять и увеличить физические нагрузки, передает URA.RU.

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