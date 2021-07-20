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Сергунина: Столичные предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг

09:56
  • вторник
  • 20 июля 2021

Проект поможет сформировать план действий

Московские предприниматели смогут принять участие в бесплатной образовательной программе "Экспорт услуг". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, новый проект поможет доработать и сформировать план действий по экспорту услуг на зарубежные рынки.

"Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами международного уровня. Эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию. По окончании интенсива предприниматели получат сертификаты Высшей школы экономики", - сообщила Сергунина.

В свою очередь руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что Московский экспортный центр регулярно проводит обучающие программы для экспортно ориентированного бизнеса. За последние 3 года в занятиях приняли участие более 6 тысяч компаний.

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