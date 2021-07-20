ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Платежные карты "Мир" начали подключать к Apple Pay

10:13
  • вторник
  • 20 июля 2021

До сих пор функция была доступна только владельцам Android

Восемь крупных российских банков впервые подключили карты платежной системы "МИР" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay.
Депутат МГД Головченко: Нужно, чтобы эквайринг при использовании карты "Мир" был более выгодным

Это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Почта Банк", "Центр-инвест", "Тинькофф банк" и Примсоцбанк, сообщил РИА Новости генеральный директор Apple Pay Владимир Комлев.

Воспользоваться сервисом могут владельцы iPhone и Apple Watch. Для этого нужно приложить устройство к платежному терминалу и подтвердить личность с помощью лица, отпечатка пальца или пароля.

До текущего момента бесконтактная оплата картой "МИР" была доступна только на базе операционной системы Android при помощи приложений Samsung Pay и Mir Pay.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Apple Pay
Apple Pay
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.