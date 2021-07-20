Платежные карты "Мир" начали подключать к Apple Pay

До сих пор функция была доступна только владельцам Android

Восемь крупных российских банков впервые подключили карты платежной системы "МИР" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay.

Это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Почта Банк", "Центр-инвест", "Тинькофф банк" и Примсоцбанк, сообщил РИА Новости генеральный директор Apple Pay Владимир Комлев.

Воспользоваться сервисом могут владельцы iPhone и Apple Watch. Для этого нужно приложить устройство к платежному терминалу и подтвердить личность с помощью лица, отпечатка пальца или пароля.

До текущего момента бесконтактная оплата картой "МИР" была доступна только на базе операционной системы Android при помощи приложений Samsung Pay и Mir Pay.

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