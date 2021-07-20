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"Известный фантазер": в России оценили планы Порошенко вернуть Крым за год

10:30
  • вторник
  • 20 июля 2021

На полуострове пообещали бывшему президенту дырку от бублика

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым Украине в течение года. Об этом он написал в своем Facebook, обращаясь к крымским татарам и "украинским мусульманам" по случаю Курбан-байрама.

"Совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымские татары  будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году - в Бахчисарае!" – написал Порошенко, добавив, что Крым – это Украина.

На заявление бывшего украинского президента уже отреагировали в Крыму. Первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс назвал его "враньем без зазрения совести". Он также напомнил известную фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя".

"Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым", — заявил Фикс.

В Совете Федерации Петра Порошенко назвали фантазером. Такую характеристику бывшему президенту Украины дал сенатор Владимир Джабаров.

"Он известный фантазёр, и доказывал это регулярно - в свою бытность президентом Украины, и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании. Все эти заявления украинских политиков гроша ломаного не стоят. Крым уже решил свою судьбу в марте 2014 года", - заключил Джабаров. Его слова приводит РИА Новости.

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