Врач предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины

Прививка от коронавируса состоит из двух обязательных частей

Вакцина от коронавирусной инфекции будет эффективной против вируса, если своевременно сделать обе инъекции. О том, почему нельзя остановиться только на первой дозе препарата, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

В свете обязательной вакцинации ряда россиян все больше людей интересуются, что будет, если сделать вторую прививку не вовремя или не делать ее вовсе. По мнению Аграновского, такие люди соглашаются на вакцинацию не ради своего здоровья и безопасности окружающих, а чтобы от них "отвязались".

"Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет", - подчеркнул вирусолог.

Он отметил, что вакцинация, пройденная наполовину, может не уберечь от быстро распространяющегося штамма "дельта", передает Радио Sputnik.

"Дело в том, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под "нулевой" вариант, и вот пришел "дельта". Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90% и более, а "дельту" уже на 80%. Это все равно много, но уже не 95%", - заявил Аграновский.

Чтобы максимально защитить себя от болезни, нужно не испровизировать и вакцинироваться по проверенной схеме, резюмировал эксперт.

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