МОК впервые изменил девиз Олимпийских игр

Он не менялся с 1894 года

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр, предложенный главой МОК Томасом Бахом.

Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

"Это эпохальное событие", - отметил Бах на сессии МОК.

Предыдущий девиз - "Быстрее, выше, сильнее" – был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году. Эта фраза из трех слов принадлежит французскому священнику Анри Дидону, он произнес ее на открытии спортивных соревнований в его колледже.

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