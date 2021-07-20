Кипяток и два яйца: Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры

Балерина внимательно следит за рационом

Анастасия Волочкова рассказала, как ей удается сохранять отличную физическую форму. По словам 45-летней балерины, секрет в умеренном питании и бане.

Волочкова призналась, что питается достаточно скромно. Балерина призналась. Что ест понемногу дважды в день.

"Важно следить за питанием — утром у меня острый овощной суп без соли, я ее не ем совсем. Вечером два яйца, иногда могу съесть креветки и салат", - раскрыла свое привычное меню танцовщица.

Она заявила, что во время пандемии коронавирусной инфекции расслабиться ей помогает баня. Волочкова уверена, что баня позволяет при помощи потоотделения выгнать из организма все вирусы.

Звезда отметила, что укрепить иммунитет ей помогают физические нагрузки, и кипяток с лимоном, передает Teleprogramma.pro.

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