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В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

11:48
  • вторник
  • 20 июля 2021

Беспорядки произошли в начале января

В США вынесли первый приговор по делу о январском штурме Капитолия. Житель штата Флорида Пол Ходж-Кинс проведёт за решёткой восемь месяцев и выплатит две тысячи долларов штрафа, сообщает "ТВ Центр".
Сенат США объяснил, что привело к беспорядкам в Капитолии

Мужчина уже признал свою вину. Однако адвокат считает приговор слишком строгим: осуждённый не принимал непосредственного участия в беспорядках, а просто делал селфи в зале заседаний Сената.

Всего на скамье подсудимых более 530 человек. В основном, это сторонники Дональда Трампа, которые 6 января отказались признавать итоги президентских выборов и устроили погром в здании американского парламента.

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