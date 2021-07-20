ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Восстановление пострадавшей от наводнения Германии займет несколько лет

11:46
  • вторник
  • 20 июля 2021

Продолжаются поисково-спасательные работы

На восстановление районов, пострадавших от наводнений в Германии, уйдёт несколько лет. Такой неутешительный прогноз дали в немецком Союзе строительной отрасли.
Число жертв наводнения в Германии превысило 150

В настоящее время в юго-западных землях продолжаются поисково-спасательные работы. В списке погибших 165 человек, однако их число может возрасти. Многих стихия застала в автомобилях и подвалах домов, которые всё ещё завалены деревьями и строительным мусором, сообщает "ТВ Центр".

31 человек погиб в соседней Бельгии. Аварийные работы продолжаются в Нидерландах, Австрии и Словакии. Во многих местах большая вода отступила только вчера. Десятки тысяч домов по-прежнему остаются без электричества. А на автодроме в городе Нюрбург открыт центр приёма вещей и гуманитарной помощи для пострадавших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Наводнение в Германии
Наводнение в Германии
Наводнение в Германии
Наводнение в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.