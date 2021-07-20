Восстановление пострадавшей от наводнения Германии займет несколько лет

Продолжаются поисково-спасательные работы

На восстановление районов, пострадавших от наводнений в Германии, уйдёт несколько лет. Такой неутешительный прогноз дали в немецком Союзе строительной отрасли.

В настоящее время в юго-западных землях продолжаются поисково-спасательные работы. В списке погибших 165 человек, однако их число может возрасти. Многих стихия застала в автомобилях и подвалах домов, которые всё ещё завалены деревьями и строительным мусором, сообщает "ТВ Центр".

31 человек погиб в соседней Бельгии. Аварийные работы продолжаются в Нидерландах, Австрии и Словакии. Во многих местах большая вода отступила только вчера. Десятки тысяч домов по-прежнему остаются без электричества. А на автодроме в городе Нюрбург открыт центр приёма вещей и гуманитарной помощи для пострадавших.

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