Коронавирусом в России заболели еще 23770 человек

Умерли 784 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23770 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 784 человека, выздоровели 22218 заболевших.

В Москве за сутки заболели 3188 человек, в Подмосковье - 2478, в Санкт-Петербурге - 1934.

За весь период пандемии в стране выявлено 6006536 случаев инфекции. Умерли 149922 пациента. Выздоровели 5382213 человек.

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