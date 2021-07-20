Минобороны показало видео испытаний системы С-500

ЗРС успешно поразила скоростную баллистическую цель

Минобороны провело успешные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500. Пуск состоялся на полигоне Капустин Яр.

Как сообщили в Минобороны, выпущенный снаряд поразил скоростную баллистическую цель. По данным средств объективного контроля цель была успешно уничтожена, отметили в ведомстве.

Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО. После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", - добавили в Министерстве обороны.

Видео запуска публикует "ТВ Центр".

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