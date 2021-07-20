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Сбившая троих детей на пешеходном переходе студентка признала свою вину

11:16
  • вторник
  • 20 июля 2021

Ее семья хочет помочь пострадавшим

18-летняя студентка Валерия Башкирова полностью признала свою вину и раскаялась в том, что стала виновницей смертельного ДТП.
Сбившую в Солнцево троих детей девушку отправили под стражу

Родственники девушки выразили желание "хоть чем-то помочь" пострадавшей семье, передает ТАСС.

"Ее семья хочет хоть чем-то помочь потерпевшим, заявив, что готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна. Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети", - рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей - мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе. Дети переходили дорогу в сопровождении двух взрослых. По предварительным данным, девушка была в состоянии алкогольного опьянения и пользовалась телефоном за рулем.

Оба мальчика скончались в больнице от полученных травм. Девочка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

19 июля суд ужесточил меру пресечения для Башкировой, сменив домашний арест на заключение под стражу до 16 сентября. Семья девушки считает ужесточение меры пресечения чрезмерной.

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