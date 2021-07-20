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Пожилые москвичи по QR-коду смогут посещать занятия "Московского долголетия" на свежем воздухе

11:38
  • вторник
  • 20 июля 2021

В проекте откроются группы, свободные от COVID-19

С 21 июля пожилые москвичи, которые успели вакцинироваться от COVID-19 или уже переболели коронавирусной инфекцией, смогут вновь посещать занятия проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Участники "Московского долголетия" давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью - уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса. Почти 1,5 года "Московское долголетие" проходило в онлайне, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате - те, кому удобно заниматься дистанционно, например, на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях", - рассказала вице-мэр.

Она подчеркнула, что желающие заниматься в офлайн-группах должны перед началом каждого занятия предъявить преподавателю группы QR-код в электронном или распечатанном виде. Получить QR-код могут те, кто переболел коронавирусом или полностью прошел вакцинацию в течение последних шести месяцев, а также те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за три дня до момента предъявления.

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