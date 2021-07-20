Названа причина смерти уток у памятника Петру I на Москве-реке

Летом кормить птиц категорически нельзя

Причиной смерти уток вблизи Крымской набережной в Москве мог стать закисший в теплой воде хлеб.

Об этом ТАСС сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Он отметил, что в такую жару в воде начинается цветение и образование продуктов гниения. В организм птиц попали бактерии, которые вызвали необратимые последствия.

"Учитывая, что мертвые утки находились в основном в местах их подкормки, можно предположить, что на гибель птиц повлиял закисший в теплой воде хлеб", - отметил специалист.

Бурмистров напомнил москвичам, что летом кормить птиц категорически нельзя. Кроме того, в это время года у них достаточно природного корма.

Ранее в СМИ появились кадры мертвых уток у памятника Петру I на Москве-реке, в водоемах в Одинцовском районе, Химкинском водохранилище.

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