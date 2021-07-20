ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина смерти уток у памятника Петру I на Москве-реке

11:40
  • вторник
  • 20 июля 2021

Летом кормить птиц категорически нельзя

Причиной смерти уток вблизи Крымской набережной в Москве мог стать закисший в теплой воде хлеб.

Об этом ТАСС сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Он отметил, что в такую жару в воде начинается цветение и образование продуктов гниения. В организм птиц попали бактерии, которые вызвали необратимые последствия.

"Учитывая, что мертвые утки находились в основном в местах их подкормки, можно предположить, что на гибель птиц повлиял закисший в теплой воде хлеб", - отметил специалист.

Бурмистров напомнил москвичам, что летом кормить птиц категорически нельзя. Кроме того, в это время года у них достаточно природного корма.

Ранее в СМИ появились кадры мертвых уток у памятника Петру I на Москве-реке, в водоемах в Одинцовском районе, Химкинском водохранилище.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Набережная Москва-реки
Набережная Москва-реки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.