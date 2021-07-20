"Сыночек останется со мной": Решетова едва не разругалась с Тимати из-за отпуска

Бывшие влюбленные поспорили из-за сына

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, что недавно они с рэпером были на грани конфликта. Дело в том, что родители годовалого Ратмира никак не могли решить, с кем ребенок проведет лето.

По словам молодой мамы, Тимати очень хотел провести отпуск с сыном, однако Решетова оказалась не готова надолго расстаться с ребенком. После долгих споров рэпер все-таки уступил, и Анастасия смогла улететь с сыном в Европу.

"Сыночек останется со мной до конца лета. Я благодарна нашему папе за то, что он в итоге принял верное решение, и мы не вступили в конфликт. Все было на грани, но в итоге разрешилось мирным путем. Мы с Ратмиром счастливы", - заявила Решетова.

Она отметила, что долго продумывала отдых, чтобы малышу было комфортно, передает "СтарХит".

Отношения Тимати и Анастасии Решетовой длились более шести лет. В 2019 году они стали родителями сына Ратмира, но вскоре пара рассталась. Для Решетовой мальчик стал первенцем, а у Тимати уже есть дочь Алиса, которую ему родила модель Алена Шишкова.

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