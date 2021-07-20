В правительстве прокомментировали резкий рост цен на жилье

Власти ищут способ его замедлить

Правительство России ищет способ замедлить рост цен на недвижимость.

Об этом ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он объяснил, что в мире стройка подорожала на 15%, и это означает, что импортная составляющая подорожает в валютном исчислении. Кроме того, инфляция в стране уже выше 6%, что естественным образом давит на стоимость жилья.

"Мы этого очень опасаемся, видим в этом огромные риски", - сообщил Хуснуллин.

По его словам, кабмин может принять комплексные меры и стабилизировать цены, а также поддержать строительную отрасль. Помимо этого, в стране вдвое выросло количество выданных разрешений на стройку, что означает скорое увеличение объема предложения на рынке.

Ранее правительство расширило программу семейной ипотеки, а также продлило программу льготной ипотеки на один год - до 1 июля 2022 года.

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