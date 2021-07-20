В США аттракцион с людьми оторвался от земли (видео)

Обошлось без пострадавших
Несколько десятков человек едва не пострадали в парке аттракционов в США.
Как пишет "360", посетители парка приобрели билеты на аттракцион "Молот судьбы". Сначала все шло по плану, но в какой-то момент платформа, на которой располагался аттракцион, начала отрываться от земли.
На помощь подоспели прохожие. Они встали на встали на отлепившийся участок и стояли, пока не выключат механизм. В результате инцидента никто не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram