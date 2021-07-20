Путин принял участие в церемонии открытия авиасалона МАКС-2021

На мероприятии представлено множество новинок

Громкие премьеры, многомиллионные контракты и впечатляющее шоу от лучших летчиков страны. В подмосковном Жуковском начал работу юбилейный 15-й авиасалон МАКС-2021, сообщает "ТВ Центр".

Во вторник двери форума открыты для представителей бизнеса, а уже завтра увидеть экспозицию смогут все желающие. На земле - около 130 экспонатов. В их числе - принципиально новый российский истребитель пятого поколения. Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 с полностью отечественными двигателями.

Новинки представили производители вертолетов и беспилотников. И, конечно, авиасалон не обходится без самой зрелищной части - показательных полетов. Высшее мастерство гостям демонстрируют легендарные "Стрижи", "Беркуты", "Русские витязи". Официальный старт форуму дал Владимир Путин.

"То, что мы видим в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиатехнику. Отечественные компании получают современные лайнеры "Суперджет", в ближайшее время должен выйти новейший магистральный МС-21. Впервые представлена его модификация с отечественным двигателем", - рассказал Путин.

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