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Райан Рейнольдс рассказал о начале отношений с Блейк Лайвли

13:30
  • вторник
  • 20 июля 2021

Актеры счастливы в браке 9 лет

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал, как ему удалось покорить сердце красавицы Блейк Лайвли, с которой он в браке уже почти 10 лет. По словам звезды "Дэдпула", первым шагом с его стороны было предложение переспать.

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Рейнольдс рассказал, что познакомился с будущей женой на съемках "Зеленого фонаря" - и тут же отпустил колкость в сторону фильма, который актер считает худшим в своей карьере. По словам знаменитости, они с Лайвли продолжительное время дружили и даже ходили на двойное свидание, будучи при этом в отношениях с другими людьми.

Актер признался, что первый шаг решил сделать, когда Блейк поехала в Бостон. Рейнольдс заявил девушке, что поедет вместе с ней, а в поезде перешел к менее прозрачным намекам. "Я просто умолял ее переспать со мной", - сказал мужчина.

"Через неделю я подумал: "Мы должны купить дом вместе". И мы сделали это", - закончил свой рассказ Рейнольдс.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились осенью 2012 года. Сейчас у пары трое детей. Супруги известны тем, что любят шутить друг над другом в соцсетях, порой это выглядит довольно резко.

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