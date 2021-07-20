Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

В регионе действовала "самая настоящая мафия"
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и порядка 35 сотрудников ведомства.
Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения должностными полномочиями.
"По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - написал Хинштейн.
На данный момент в рабочих кабинетах и по адресам задержанных проводятся обыски, пишет "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram