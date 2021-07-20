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Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

13:09
  • вторник
  • 20 июля 2021

В регионе действовала "самая настоящая мафия"

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и порядка 35 сотрудников ведомства.

Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения должностными полномочиями.

"По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - написал Хинштейн.

На данный момент в рабочих кабинетах и по адресам задержанных проводятся обыски, пишет "Интерфакс".

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