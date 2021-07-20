Кадры роскошного жилища главы ГИБДД по Ставрополью

Его задержали за организацию преступного сообщества

В Сети появились фотографии из дома начальника УГИБДД по Ставропольскому Краю Алексея Сафонова.

Можно заметить, что глава региональной Госавтоинспекции жил на широкую ногу, любил роскошь, золото и мебель в стиле ампир.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании более 30 сотрудников УГИБДД Ставропольского края в том числе начальника ведомства Алексея Сафонова. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения должностными полномочиями.

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