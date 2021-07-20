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В Кремле объяснили необходимость в гиперзвуковых ракетах

13:38
  • вторник
  • 20 июля 2021

Произошел слом существующей системы безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, зачем Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет.
Россия предостерегла США от гиперзвукового оружия в Европе

Это является ответом на развертывание американской системы ПРО в Румынии и Польше. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что США виноваты в сломе существующей системы безопасности.

Песков добавил, чтобы не произошло ухудшение ситуации в мире, необходимо принимать меры, которые способны обезопасить Россию на фоне действий США.

Накануне фрегат "Адмирал Горшков" испытал гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Она успешно поразила цель и подтвердила свои тактико-технические характеристики.

В ответ на это в Пентагоне отметили, что российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" "могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск".

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