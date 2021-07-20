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Дмитрий Саблин: нужно защитить приоритет социнфраструктуры не только в Москве, но в России

14:13
  • вторник
  • 20 июля 2021

Депутат намерен создать новую рабочую группу в Госдуме

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин предложил перенести доказавший эффективность опыт работы группы по развитию социальной инфраструктуры в Новой Москве на другие регионы России. Он уверен, что это позволит защитить интересы россиян по всей стране.

Весной этого года Саблин создал рабочую группу "Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры", теперь парламентарий намерен трансформировать ее в рабочую группу "Эффективное развитие социальной инфраструктуры" в Госдуме.

"Нужно действовать в логике социального приоритета. Рабочая группа "Эффективное развитие социальной инфраструктуры" будет заниматься ключевыми для каждого человека объектами - школами, детскими садами, больницами. Действовать предстоит точечно - по самым проблемным, наиболее сложным объектам, а также системно на уровне законодательства", - уверен депутат.

По словам Саблина, группа станет межфракционной, чтобы иметь возможность защитить интересы большинства граждан России, в том числе при реализации программ комплексного развития территорий и реновации.

Парламентарий подчеркнул, что эффективность и востребованность подобного формата доказывают результаты, которых удалось достичь за несколько месяцев работы в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Там удалось реально ускорить сдачу порядка двух десятков объектов или решить проблемы, которые сдерживали запуск или ход их строительства.

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