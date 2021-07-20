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В Москве от коронавируса привились более 4 млн человек

13:35
  • вторник
  • 20 июля 2021

Свыше половины из них - вторым компонентом

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, привилось уже более четырех миллионов человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 миллиона, сообщает ТАСС.

За сутки в России зафиксировали 23 тысячи 770 новых случаев COVID-19. Выздоровели 22 тысячи 218 человек.

Накануне в центре Гамалеи сообщили, что волна коронавируса, накрывшая страну в конце весны и начале лета, идет на спад.

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