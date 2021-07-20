Путин заявил о большом потенциале российской авиации

Авиастроение создает конкурентоспособную технику

Российская авиация обладает большим потенциалом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия авиасалона МАКС-2021.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику", - сказал президент.

Он напомнил, что российские авиакомпании уже летают на современных лайнерах Superjet, а в ближайшее время на рынок должен выйти магистральный самолет МС-21.

"За этим самолетом последует региональный ИЛ-114-300, лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал", а также новые вертолеты, которых давно ждут", - отметил Путин.

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