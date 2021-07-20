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Собянин заявил о 4 миллионах привившихся от ковида жителей столицы

13:51
  • вторник
  • 20 июля 2021

Ситуация постепенно улучшается

В Москве, по данным на 20 июля, от новой коронавирусной инфекции привились хотя бы одним компонентом свыше 4 миллионов человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, полностью вакцинацию прошли свыше 2,2 млн человек.

Ранее власти Москвы отменили систему обязательных QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации с коронавирусом.

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