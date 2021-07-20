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Неизвестные напали на временного президента Мали

13:56
  • вторник
  • 20 июля 2021

Преступники попытались ударить его ножом

Двое неизвестных попытались убить президента переходного периода Мали Ассими Гоиту.
В посольстве Тайваня задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

Инцидент произошел возле Большой мечети в столицы страны Бамако. Как стало известно агентству France-Presse (AFP), преступники напали на временного главу государства с ножом после молитвы по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

По предварительным данным, Гоита не пострадал, его увели подальше от места происшествия.

UPD (14:39 мск): нападавшие задержаны. 

7 июля в результате нападения на резиденцию был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Ранения получила его супруга. Нападавшие задержаны. В стране введено военное положение, идет расследование.

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