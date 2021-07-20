Собянин утвердил наименования девяти станций будущей Троицкой линии метро

Линия пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка

Как сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума столичных властей, Сергей Собянин присвоил наименования девяти станциям строящейся Троицкой линии метро.

"Правительство Москвы утвердило наименования ряда строящихся линий и станций Московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказано в сообщении.

Линия пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка, она получила наименование Троицкая. Что касается девяти будущих станций, то их названия: "Академическая", "Бачуринская", "Вавиловская", "Десна", "Коммунарка", "Крымская", "Ракитки", "Сосенки" и "Тютчевская".

Кроме того, уточняется, что наименование "Яхромская" присвоено строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. В Дмитровском районе недалеко от станции находится одноименная улица. Свое название она получила в 1964 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram