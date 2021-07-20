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Собянин утвердил наименования девяти станций будущей Троицкой линии метро

13:58
  • вторник
  • 20 июля 2021

Линия пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка

Как сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума столичных властей, Сергей Собянин присвоил наименования девяти станциям строящейся Троицкой линии метро.
Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Лианозово"

"Правительство Москвы утвердило наименования ряда строящихся линий и станций Московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказано в сообщении.

Линия пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка, она получила наименование Троицкая. Что касается девяти будущих станций, то их названия: "Академическая", "Бачуринская", "Вавиловская", "Десна", "Коммунарка", "Крымская", "Ракитки", "Сосенки" и "Тютчевская".

Кроме того, уточняется, что наименование "Яхромская" присвоено строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. В Дмитровском районе недалеко от станции находится одноименная улица. Свое название она получила в 1964 году.

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