Собянин учредил профессиональный статус "Московская медицинская сестра"

Обладание данным статусом является важной формой признания высокого профессионализма

Средний персонал столичных учреждений здравоохранения теперь сможет получить статус "Московская медицинская сестра" или "Московский медицинский брат". Соответствующее постановление подписано мэром Сергеем Собяниным.

"Статус … будет присваиваться сотрудникам среднего медицинского персонала, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к среднему медперсоналу, и соответствует лучшим мировым стандартам", - говорится в сообщении.

Работникам с данным статусом предусмотрено дополнительное материальное поощрение в размере 7,5 тысячи рублей в месяц.

"Для специалистов обладание статусом "Московская медицинская сестра"/"Московский медицинский брат" является важной формой признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструментом карьерного роста и повышения оплаты труда", - отметили в пресс-службе.

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