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"Хочет отомстить Уильяму": эксперт объяснила появление мемуаров принца Гарри

14:16
  • вторник
  • 20 июля 2021

Гарри всегда находился в тени Уильяма

Принц Гарри вслед за своей женой Меган Маркл решил написать книгу и рассказать о жизни в королевской семье. Оказалось, что герцог Сассекский уже год тайно работает над мемуарами, но вот сказать о них родным так и не удосужился.

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Королевский биограф Анжела Левин уверена, что принц Гарри решил отомстить принцу Уильяму за то, что всегда был в тени брата. По мнению эксперта, герцог Сассекский понимает, что "никогда не смог бы добиться такого успеха".

Биограф считает, что после свадьбы с Меган Маркл, отказа от королевских полномочий и начала самостоятельной жизни Гарри "почувствовал силу и могущество".

"Не забывайте, что он всегда был запасным по отношению к наследнику престола, и не забывайте, что он не может справиться так же хорошо, как Уильям, потому что Уильям станет королем", - заявила Левин.

Она отметила, что в последние месяцы Гарри стал предъявлять больше требований к королевскому двору. "Когда они открывали статую его покойной матери в садах Кенсингтонского дворца - он отказался приехать, если они не согласятся на определенные условия", - поделилась биограф.

Левин подчеркнула, что в свое время занималась написанием биографии принца Гарри и проводила с ним рядом много времени вместе. По словам эксперта, герцог Сассекский "был прекрасным человеком", но сильно изменился с тех пор, передает Express.

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