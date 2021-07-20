Минприроды исключило риск дефицита товаров в магазинах

Ведомство призывает не пугать россиян пустыми полками
Министерство природных ресурсов и экологии прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что инициатива ведомства об утилизации отходов может привести к дефициту в магазинах.
Как отметили в ведомстве, в стране уже более четырех лет действует действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки.
"Минприроды призывает не пугать россиян пустыми полками", - цитирует ФАН сообщение Минприроды.
Уточняется, что проект закона предполагает расширенную ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и их упаковки.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, сообщила, что подготовленный Минприроды законопроект создает риски ухода торговли в серую зону и появления в магазинах пустых полок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram