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Минприроды исключило риск дефицита товаров в магазинах

14:02
  • вторник
  • 20 июля 2021

Ведомство призывает не пугать россиян пустыми полками

Министерство природных ресурсов и экологии прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что инициатива ведомства об утилизации отходов может привести к дефициту в магазинах.
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Как отметили в ведомстве, в стране уже более четырех лет действует действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки.

"Минприроды призывает не пугать россиян пустыми полками", - цитирует ФАН сообщение Минприроды.

Уточняется, что проект закона предполагает расширенную ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и их упаковки.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, сообщила, что подготовленный Минприроды законопроект создает риски ухода торговли в серую зону и появления в магазинах пустых полок.

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