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МИД: возможность захвата Афганистана талибами реальна

14:16
  • вторник
  • 20 июля 2021

Если не будет движения в процессе национального примирения

Выступая на онлайн-дискуссии в международном клубе "Валдай", директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что развитие событий, при котором талибы произведут силовой захват власти в Афганистане, вполне реально.
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Как уточнил дипломат, это возможно, если не будет движения в процессе национального примирения.

"И тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой", - цитирует Кабулова ТАСС.

Он добавил, что руководство запрещенного в России движения "Талибан" понимает необходимость поиска политического выхода из тупика.

"Я это вижу не только по словам, но и по намерениям", - подчеркнул спикер.

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