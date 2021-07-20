МИД: возможность захвата Афганистана талибами реальна

Если не будет движения в процессе национального примирения

Выступая на онлайн-дискуссии в международном клубе "Валдай", директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что развитие событий, при котором талибы произведут силовой захват власти в Афганистане, вполне реально.

Как уточнил дипломат, это возможно, если не будет движения в процессе национального примирения.

"И тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой", - цитирует Кабулова ТАСС.

Он добавил, что руководство запрещенного в России движения "Талибан" понимает необходимость поиска политического выхода из тупика.

"Я это вижу не только по словам, но и по намерениям", - подчеркнул спикер.

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