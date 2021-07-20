Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка

Все ограничения сняты

Правительство Китая отменило все ограничения, в том числе и штрафы за рождение третьего ребенка в семье.

Такое решение приняли в Госсовете КНР, передает РИА Новости. Ожидается, что к 2025 году власти создадут систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

С 1970-х годов Китай законодательно ограничивает размер семьи из-за перенаселения и перегрузки земельных, водных и энергетических ресурсов страны. Так, с 1979 по 2015 годы семьям разрешалось иметь только одного ребенка, с 2016 года – двоих детей.

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