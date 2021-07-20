Посол Италии назвал возможные сроки открытия границы для россиян

Пока по туристической визе въезд в страну закрыт

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил в беседе с ТАСС, что российские туристы, вполне вероятно, смогут отправиться в его страну уже осенью.

"Не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остается весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться", - заметил дипломат.

Он при этом подчеркнул, что "надежда на это неразрывно связана с продвижением кампании по вакцинированию".

В настоящее время в Италию из России можно приехать только по уважительным причинам (лечение, учеба, работа). Кроме того, такая возможность есть у обладателей постоянного вида на жительство. По туристической визе въехать нельзя.

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