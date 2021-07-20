МХАТ опроверг информацию о заключении договора с Ольгой Бузовой

Это может произойти не раньше августа

В МХАТ имени Горького опровергли слухи о продления контракта с Ольгой Бузовой, которая в июне сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин".

Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина заявила, что информация о продолжении сотрудничества с Бузовой не соответствует действительности. По ее словам, если театр и будет заключать с поющей телеведущей новый контракт, то не раньше августа, передает "Газета.Ru".

"На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан. Ни со стороны театра, ни со стороны Ольги. Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю "Чудесный грузин", - заявила Мусина-Пушкина.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Бузова еще дважды выйдет на сцену МХАТа в образе поющей шпионки.

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