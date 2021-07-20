Путин осмотрел модель нового однодвигательного истребителя

Сопровождали главу государства вице-премьер Юрий Борисов и глава Минпромторга Денис Мантуров

Во время посещения Международного авиационно-космического салона во вторник в павильоне компании "Сухой" президент России Владимир Путин осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), передает ТАСС.

Сопровождали главу государства вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин. Представил модель Checkmate глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Последний в ходе презентации рассказал о высоких технических характеристиках боевой машины. По словам Слюсаря, ЛТС представляет собой платформу нового поколения - с широкими возможностями и низкой стоимостью эксплуатации.

Ранее сообщалось, что новейший российский ЛТС с малой радиолокационной заметностью будет способен развивать сверхзвуковую скорость.

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