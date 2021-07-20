СКР раскрыл детали дела главы ставропольского ГИБДД

Он подозревается в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей

По делу главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его подчиненных провели более 80 обысков.

Об этом сообщили в Следственном комитете России. В ходе операции были изъяты большие суммы наличных и дорогие автомобили.

Всего, по данным СКР, задержаны семь человек: начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских.

В отношении вышеперечисленных лиц расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. На протяжении многих лет Сафонов и его сообщники занимались незаконным оформлением пропусков для грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов.

"Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу",- сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что начата служебная проверка. В случае установления вины сотрудников они будут уволены их органов внутренних дел, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее о задержании Сафонова и еще более 30 сотрудников регионального ГИБДД рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий также показал фотографии роскошного жилища Сафонова.

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