ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЛНР открыла огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ

15:00
  • вторник
  • 20 июля 2021

В республике призывают международных наблюдателей оценить ситуацию

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

"Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом "е" дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня", - объяснил действия властей республики Филипоненко (цитата по агентству Луганскинформцентр).

Он добавил, что международные наблюдатели должны сконцентрировать внимание "на агрессии вооруженных сил Украины в отношении Луганской народной республики".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.