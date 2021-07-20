ЛНР открыла огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ

В республике призывают международных наблюдателей оценить ситуацию

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

"Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом "е" дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня", - объяснил действия властей республики Филипоненко (цитата по агентству Луганскинформцентр).

Он добавил, что международные наблюдатели должны сконцентрировать внимание "на агрессии вооруженных сил Украины в отношении Луганской народной республики".

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