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Россия осудила теракт в Багдаде

15:16
  • вторник
  • 20 июля 2021

Погибли 30 человек, еще около 60 получили ранения

Министерство иностранных дел России распространило во вторник заявление о террористическом акте в Багдаде, произошедшем 19 июля.
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"Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом. Коллективные международные усилия, также отметили дипломаты, должны быть активизированы с целью решительного и бескомпромиссного противодействия глобальной угрозе.

В понедельник на рынке в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр сработало взрывное устройство. Погибли 30 человек, еще около 60 получили ранения.

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