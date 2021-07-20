Нифантьев: Мы должны быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе

Защитит страну "Санитарный щит"

Заболеваемость коронавирусом в Москве упала вдвое по сравнению с пиковыми значениями середины июня. Тем не менее, ситуация с коронавирусом в целом по стране остается крайне напряженной, заявил член Общественной палаты, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. По его словам, не допустить широкого распространения новых опасных инфекций поможет "Санитарный щит".

"Мы стали первыми в мире разработчиками вакцины против COVID-19 "Спутник V", которую сегодня применяют в почти 70 странах мира. Также накоплен опыт и по применению "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Сегодня с уверенностью можно сказать, что наши ученые способны оперативно разрабатывать как экспресс-тесты на новые инфекции, так и вакцины против них", - сказал Нифантьев, отметив, что необходимо учесть уроки пандемии и быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе.

Однако эти усилия приведут к должному результату только в том случае, если население будет со всей ответственностью подходить к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, уверен Нифантьев.

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