Айза призналась в изменах Гуфу: "В самые печальные моменты жизни"

Девушка рассказала пикантные подробности жизни с рэпером

Айза Долматова призналась, что во время брака с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) не была верна супругу. По словам девушки, в то время они с мужем уже находились на грани развода.

"Я отвечу правду: я ему изменяла, да. Но я изменяла ему в самые печальные моменты нашей жизни, когда мы находились уже на грани развода", - ответила на вопрос Айза в рамках YouTube-шоу.

Анохина добавила, что иногда плачет по ночам, поскольку не счастлива в личной жизни.

"Я иногда плачу из-за того, что не была счастлива ни в первом, ни во втором браке, из-за того, что я не дала своим мужчинам то, чего они ждали от меня, а они не смогли мне дать то, чего я хочу. Но я минимально прошу от мужчин. Я хочу, как у своих родителей: они живут вместе 39 лет, счастливы и до сих пор ревнуют друг друга. Мы с папой под секретом ездим в магазины, покупаем маме эти бриллианты, и я хочу так! Но я ничего не могу поделать с тем, что сейчас очень доступные женщины и очень неуверенные в себе мужчины. Институт брака рушится на глазах", - резюмировала Айза.

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