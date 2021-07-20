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К онлайн-голосованию на выборах в Госдуму допустили жителей Донбасса

15:41
  • вторник
  • 20 июля 2021

Принять участие в голосовании смогут те из них, кто ранее получил российский паспорт

Центризбирком во вторник принял порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ, онлайн-голосование), которое пройдет с 08:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября 2021 года.

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Подать заявления на участие в ДЭГ могут граждане России, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов: Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, а также города Москва и Севастополь.

Кроме этого, воспользоваться ДЭГ смогут жители Донбасса, которые ранее получили российский паспорт и зарегистрировались на госуслугах.

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин России, не имеющий регистрации по месту жительства на территории России, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента России от 24 апреля 2019 года номер 183", — говорится в постановлении ЦИК (цитата по РБК).

Указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан весной 2019 года. На начало мая 2021 года число получивших гражданство России жителей Донбасса составляло 527 тысяч, сообщали в МВД России.

В Киеве считают провокацией выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. Правительство Украины постановило, что эти документы незаконны.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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