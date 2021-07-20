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Австралиец сбежал из карантина в отеле по простыням с четвертого этажа

15:39
  • вторник
  • 20 июля 2021

Но скрыться от полиции ему все же не удалось

Как сообщила во вторник полиция штата Западная Австралия, в австралийском городе Перт мужчина в попытках избежать обязательного карантина выбрался из окна четвертого этажа отеля по связанным вместе простыням.

"Он вылез через окно комнаты на четвертом этаже, используя канат, сделанный из простыней, и покинул район", - сказано в заявлении в Facebook.

На обязательный карантин беглец был помещен по прилете из Брисбена. У него не было разрешения, так что, в соответствии с правилами, он должен был покинуть Западную Австралию в течение 48 часов.

Спустя восемь часов после инцидента мужчину арестовали на другом конце города Перт. Ему предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации и невыполнении указаний. Тест нарушителя на COVID-19 показал отрицательный результат.

Ранее власти ряда австралийских штатов, включая Западную Австралию, ввели у себя на территории карантин в административных центрах и крупнейших городах.

 

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