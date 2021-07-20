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Представитель МакSим объяснила природу слухов о состоянии певицы

15:52
  • вторник
  • 20 июля 2021

Певица находится в коме несколько недель

Представитель певицы МакSим Яна Богушевская объяснила, почему в Сети регулярно появляются новые слухи о состоянии здоровья звезды. По ее мнению, информацию предоставляют "точно не лечащие врачи".

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"Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим заниматься", - заверила представитель артистки.

Она отметила, что большая часть информации о здоровье певицы – не более чем "бред и выдумки".

Богушевская добавила, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет, передает РИА Новости.

15 июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Затем врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы снять с организма лишнюю нагрузку, но состояние артистки ухудшилось. 10 июля официальный представитель певицы сообщил, что артистке стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ.

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