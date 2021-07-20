ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анатолий Вассерман: Центры "Мои документы" для москвичей должны находиться в комфортной доступности

15:53
  • вторник
  • 20 июля 2021

Дорога не должна занимать больше четверти часа

Расположение многофункциональных центров "Мои документы" должно быть комфортным с учетом географического положения, заявил Анатолий Вассерман в ходе встречи с жителями ВАО.

Вассерман призвал власти Москвы строить детские поликлиники по новым стандартам
Вассерман предложил создать спортивные кластеры на базе заброшенных стадионов
Анатолий Вассерман предложил создать пространства для досуга молодежи

"МФЦ должен располагаться в шаговой доступности и вблизи остановок общественного транспорта. На сегодняшний день масса вопросов решается именно в "Моих документах", поэтому пребывание там должно быть доступным и комфортным для горожан", - считает публицист.

Он выразил уверенность, что добираться до МФЦ должно быть одинаково удобно всем жителям района, на дорогу до него не должно уходить больше 15 минут. Если эти условия не соблюдены, город должен предоставить дополнительный офис "Моих документов".

"Москва развивается и городские власти должны прислушиваться ко мнению жителей. А МФЦ помогает формировать удобную технологичную среду в городе, поэтому, видимо, необходимо дорабатывать существующие методические материалы под обустройства этих центров, планируя радиус их зоны обслуживания и транспортную логистику", - резюмировал Вассерман.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Центр государственных услуг "Мои документы"
Центр государственных услуг "Мои документы"
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
МФЦ "Мои документы"
МФЦ "Мои документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.