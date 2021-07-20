Анатолий Вассерман: Центры "Мои документы" для москвичей должны находиться в комфортной доступности

Дорога не должна занимать больше четверти часа

Расположение многофункциональных центров "Мои документы" должно быть комфортным с учетом географического положения, заявил Анатолий Вассерман в ходе встречи с жителями ВАО.

"МФЦ должен располагаться в шаговой доступности и вблизи остановок общественного транспорта. На сегодняшний день масса вопросов решается именно в "Моих документах", поэтому пребывание там должно быть доступным и комфортным для горожан", - считает публицист.

Он выразил уверенность, что добираться до МФЦ должно быть одинаково удобно всем жителям района, на дорогу до него не должно уходить больше 15 минут. Если эти условия не соблюдены, город должен предоставить дополнительный офис "Моих документов".

"Москва развивается и городские власти должны прислушиваться ко мнению жителей. А МФЦ помогает формировать удобную технологичную среду в городе, поэтому, видимо, необходимо дорабатывать существующие методические материалы под обустройства этих центров, планируя радиус их зоны обслуживания и транспортную логистику", - резюмировал Вассерман.

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